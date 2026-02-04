100年を超える歴史を持ちながら常に進化し続ける「タカラヅカ」。そのなかで各組の生徒たちをまとめ、引っ張っていく存在が「組長」。史上最年少で月組の組長を務めた越乃リュウさんが、宝塚時代の思い出や学び、日常を綴ります。第117回は「マックスパパの特等席２」です。【写真】最後の稽古場にて。真ん中が稔幸さん* * * * * * *前回「『この方たちには、やっぱりかなわない』一言で稽古場の空気を変える＜初演メンバー＞の存