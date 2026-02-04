嵐の二宮和也（42）が4日、都内で「こだわり酒場」新CM発表会に出席した。サントリー「こだわり酒場のレモンサワー」と「こだわり酒場のタコハイ」のリニューアルにあたり、出演する新テレビCM「あの大将の酒場」編が6日から放送開始される。二宮はハチマキと前かけの大将スタイルで、のれんをくぐって登場。「タンブラーをキンキンに冷やして飲みたいですね。酒はこだわった方がうまいんで。炭酸が抜けないように、ゆっくり1回か