お金をかけずに欲しいモノが手に入ったら――。物価高の今、そんな願いを実際に叶えている人たちに話を聞いた【写真】ペット用品が子ども用品に…＜京都の物々交換市＞* * * * * * *スーパーには行かなくなった和歌山県日高川町の藏光（くらみつ）農園には、毎週のように日本全国から《物々交換》の品が届く。段ボール箱の中身は、旬の野菜や果物、米、魚、ケーキまでさまざま。送り主は、全国の生産者や漁師、飲食店の人たちだ。