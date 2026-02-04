水谷豊さん主演の人気刑事ドラマ『相棒season24』（テレビ朝日系、水曜午後９時〜）の第15話「他人の顔」が2月4日、放送される。【写真】捜査を始めた右京と薫ゲスト出演は、遠藤久美子さん、並木彩華さん。「相棒」シリーズは今年誕生25周年。水谷豊さん演じる杉下右京と寺脇康文さん演じる亀山薫の黄金コンビは通算11シーズン目に突入した。＊以下、2月4日放送回のネタバレを含みます。第15話あらすじ15年前に佐伯友里枝という3