近年、ウェブブラウザー業界全体ではAI活用を推進する流れが強まっています。しかしAI機能は便利である一方、「強制的に押しつけられているように感じる」「余計な機能が増えた」と、わずらわしさを覚える人も少なくありません。こうした業界全体での“AI推し”がやや加熱気味な中、Mozillaが提供する「Firefox」では、AIを使うかどうかを利用者自身が管理しやすくする方向へと舵を切りました。【その他の画像・さらに詳しい元