受注再開と同時に一部改良を経て進化！スズキは2026年1月30日、四輪駆動車「ジムニーノマド」の一部仕様変更を発表し、同日より受注を再開しました。発売は同年7月1日を予定しています。今回の改良では、先進安全装備の機能追加や「スズキコネクト」への対応などにより、安全性と快適性がさらに向上しています。【画像】「えっ…！」 これが“一番高い”スズキ新「“本格四駆”SUV」の姿です！（30枚以上）ジムニーシリーズ