◆ソフトバンク春季キャンプ（4日、宮崎）春季キャンプ恒例の400メートル走が行われた。小久保裕紀監督が2軍監督時代のみやざきフェニックス・リーグで始め、春季キャンプでは毎年第1クール最終日に行われている。A組（1軍）野手は16人全員が設定タイムをクリア。栗原陵矢は終了後に冗談ぽくに足を引きずるそぶりを見せるなど、苦しむ選手も。一方、周東佑京は「話題を提供しないとね」と、サッカーアルゼンチン代表のユニ