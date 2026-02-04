アソビシステム株式会社と株式会社ミダスキャピタルが、推し活市場におけるプラットフォーム事業、および事業者の収益最大化とAX（AI Transformation）を支援する新会社として株式会社アソビダスを共同で設立した。 （関連：KAWAII LAB. はバズからリアルへデジタルの熱を動員に繋げる手腕――地位を確立し“時代”を作った2025年） アソビダスは、アソビシステムがエンターテイメントの現場で培っ