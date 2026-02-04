福岡県警門司署は3日午後、北九州市門司区大里新町7番付近の路上で同日午後4時45分ごろ、小学生男児が見知らぬ男からランドセルを触られる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は50歳くらいで身長170から175の中肉。深緑色のジャンパー、黒色ズボン、灰色ニット帽子、白色マスクを着用していたという。