福岡県警嘉麻署は3日午後、嘉麻市の住民が持つ携帯に同日午後0時45分ごろ、不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「鹿児島の中央駅前で契約している携帯電話代金が未納」などという内容。「鹿児島に行って契約するはずがない」と返答したところ、通話を切断されたという。