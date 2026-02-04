静岡県富士宮市のまかいの牧場では、ヒツジとヤギの赤ちゃんが次々と誕生し、来場客の人気を集めています。 【写真を見る】「動いているとかわいいね」ヒツジとヤギがベビーラッシュ 愛くるしい姿が人気集める＝静岡・まかいの牧場 富士宮市のまかいの牧場では、1月から2月にかけて、3頭のヒツジの赤ちゃんが生まれました。 ヒツジは、大人になる前に体調管理のためにしっぽを短く整えてしまうので、長いしっぽの姿が見ら