サイバーセキュリティをテーマとした作品の審査会が1月16日に静岡市で開かれました。 【動画】サイバーセキュリティに対する関心高めて グラフィックデザインやショート動画作品の審査会＝静岡県警 静岡県内の大学生や専門学校生を対象としたサイバーセキュリティ作品コンテストは、県民のサイバーセキュリティに対する関心を高め、意識の向上と理解を深めることを目的としています。 今回