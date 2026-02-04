６年以上にわたり料金を一切支払わずに、コインパーキングに普通乗用車を停め続けたとして、威力業務妨害容疑で４７歳男が逮捕されました。兵庫県警が２月４日、威力業務妨害の疑いで逮捕したのは、神戸市灘区の運送業の男（４７）です。県警によると、男は自宅マンション近くのコインパーキングに、２０１９年４月から現在まで、料金を一切支払うことなく自らの普通乗用車を駐車し続け、コインパーキングの運営管理を妨害し