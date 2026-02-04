韓国の俳優キム・ヘユンの約1年8ヶ月ぶりの来日公演『2026 KIMHYEYOON FANMEETING [Season of HYEPPINESS] IN JAPAN』が、3月に神奈川と大阪で開催されることが決定した。【写真】ビョン・ウソク＆キム・ヘユンの胸キュン“青春”ショット繊細な感情表現と高い演技力で、韓国のみならず世界中で愛されているキム・ヘユンの約1年8ヶ月ぶりとなる来日公演が決定。韓国・ソウルを皮切りにスタートするファンミーティングは、3月13