2月4日の新潟県内は高気圧に覆われ、気温が上昇する見込みで上・中・下越ではなだれに注意が必要です。高気圧に覆われ、晴れ間ものぞいている4日の県内。放射冷却の影響で十日町市でー8℃となるなど冷え込みが厳しくなった地点がありました。一方で…【街の人】「昨日と全然違う。今日は雪が降ってない。歩いてる分にはちょうどいい」【埼玉から来た人】「もっと寒いと思い、4枚ぐらい服を着込んできたが、思ったより埼玉と