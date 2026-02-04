元「JO1」メンバーの鶴房汐恩（25）が4日、自身のインスタグラムのアカウントとYouTubeチャンネルを開設。この日の正午に楽曲リリースを発表した。鶴房は最新ショットを公開し、「お久しぶりです鶴房汐恩です！」とあいさつ。「Instagramを開設しました！」と報告した。続けて、「今日12:00〜YouTubeにて僕の作った曲のMVが公開されます」と明かし、「ぜひ、聞いてください！」と呼びかけた。「これから少しずつにはなりま