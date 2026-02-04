俳優の玉木宏が主演を務めるフジテレビ木曜劇場『プロフェッショナル保険調査員・天音蓮』（毎週木曜後10：00）の第5話（5日放送）に石黒賢、中村海人（Travis Japan）、入江甚儀がゲスト出演することが発表された。【写真】苺のタイムマシーンで登場、トラジャ・ライブの模様本作で描かれる舞台は、“保険金”が絡んだ事件や事故を調べる保険調査会社。彼ら保険調査員は、保険金詐欺の疑いがある事案を調べ、その真相を突き