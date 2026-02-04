今冬の大雪を受け、新潟県の花角知事は4日の会見で「今後も状況を見ながら躊躇なく支援を行う」と話しました。大雪の影響で、新潟県内では除雪作業中の事故や家屋の倒壊が相次ぎ、県によりますと2日までに死傷者が144人にのぼっています。県は、小千谷市・魚沼市と長岡市の一部に災害救助法を適用。市が実施する除雪などにかかる費用を国と県が負担します。県による支援について花角知事は…【花角知事】「（県は）市町村の防災部