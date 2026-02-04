「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（43）の妻でタレントの瀬戸サオリ（38）が4日までに自身のインスタグラムを更新。長男の6歳の誕生日の様子を公開した。「取った資格と毎日の息子のご飯」とつづり、「発酵食品マイスター」と「発酵食健康アドバイザー」の資格合格認定証と、ピーマンの肉詰め、黒豆納豆、えのきの中華スープなど栄養バランス抜群で品数豊富な食卓の写真を投稿。「息子の6歳の誕生日までに