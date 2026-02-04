将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」は2月4日、東京都立川市の「オーベルジュ ときと」で第3局2日目の対局が行われている。注目の一戦は、永瀬九段が勝利に近づいていると見られている。激しい展開の中で、藤井王将は逆転の道筋を見つけることはできるのか。白熱の終盤戦から目が離せない。【映像】藤井王将VS永瀬九段 第