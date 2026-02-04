ボーイズグループENHYPEN（エンハイプン）が、世界唯一のリアルタイム音楽チャート・韓国のハンター・チャートで2冠を達成した。同チャートは1日、1月の月間チャートを発表。アルバム部門とソーシャル部門で、高得点を獲得し、1万9436・28点のワールド指数を得た。韓国メディアのスポーツ京郷は4日「ENHYPENは、1月第3週の週間ワールドチャートでも1位となり、世界的な人気を証明したことがある」と報じた。7枚目のミニアルバム「T