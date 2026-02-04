スバールバル諸島で母親と共に狩猟に出かけたホッキョクグマの子がカメラを見つめる/Nima Sarikhani/Wildlife Photographer of the Year（CNN）電線を背景にまばゆいばかりに輝くフラミンゴの群れ、クラゲにつかまって移動する抜け目のないカニ、母親の腕の中で安心しきった幼いナマケモノ――。そんな野生生物の姿を捉えた写真が今年の野生生物写真家コンテストのピープルズ・チョイス・アワードの最終候補作品に選ばれた。ロンド