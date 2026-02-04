巨人育成の竹下徠空（らいあ）内野手（１９）と育成３位の松井蓮太朗捕手（１８）＝豊橋中央＝が４日、宮崎・都城のキャンプ地近くの、さかえこども園を訪問し、大型の滑り台に挑戦した。約５０分間、年長の児童１５人とコミュニケーションを深め、すっかり童心に返った身長１８３センチ、体重９８キロの大型内野手は、園内の約３メートルある滑り台が気になり、安留隆園長に交渉。快諾され、大勢の児童が「がんばーれー」と見