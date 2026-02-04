米大リーグの年俸調停公聴会が３日（日本時間４日）に行われ、オリオールズのカイル・ブラディッシュ投手、アストロズのヤイナー・ディアス捕手と、ともに選手側の要求額が支持され、選手側の２連勝スタートとなった。ブラディッシュは球団提示の２８７万５０００ドルではなく、要求の３５５万ドル（約５億５０００万円）に、ディアスは球団提示の３００万ドルではなく要求した４５０万ドル（約７億３５０万円）が認められた。