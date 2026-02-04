バンダイスピリッツは、西武園ゆうえんちで上映中の新作アトラクション『ゴジラ・ザ・ライド グレートクラッシュ』より「S.H.MonsterArts ゴジラ (ゴジラ・ザ・ライド グレートクラッシュ)」(14,850円)を2026年7月発売に一般店頭にて発売する。現在予約を受付中。2026年7月発売「S.H.MonsterArts ゴジラ (ゴジラ・ザ・ライド グレートクラッシュ)」(14,850円)「S.H.MonsterArts ゴジラ (ゴジラ・ザ・ライド グレートクラッシュ)」