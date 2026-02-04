【モデルプレス＝2026/02/04】嵐の二宮和也が4日、都内にて行われた「こだわり酒場」新CM発表会に出席。“ごきげんにしたい人”を明かす場面があった。【写真】二宮和也、一瞬でお酒を完成させる姿◆二宮和也、酒場の大将スタイルで登場二宮は、新CMと同様のハチマキと前掛けを身に着けた大将スタイルで、のれんをくぐって登場。おすすめのお酒の飲み方として「タンブラーをキンキンに冷やして作っていただきたい」といい、「お酒