2050年には65歳以上の一人暮らしが人口の約3割にという統計結果もある。2026年2月3日放送の情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（フジテレビ系）は、「終の棲家は？元気なうちに準備が大切」をテーマに高齢者施設の選び方をとりあげた。月額利用料は年金プラス1〜2万円が目安コメンテーターのブラックマヨネーズ吉田敬さんが「将来ご両親をこんなところ（施設）にとか考えていますか」と問われる。吉田さんは「（両親は）俺らの面倒