きょう2月4日は立春です。暦の上では春が始まります。 4日あさの鹿児島県内は放射冷却で寒い朝となりました。 4日あさの県内は、晴れて放射冷却が強まったことから各地で冷え込みました。 各地の最低気温は、▼伊佐市大口でマイナス6.7度、▼さつま町柏原でマイナス5.7度、▼霧島市溝辺でマイナス4度と各地で氷点下を観測するなど真冬並みの寒さとなりました。 4日夜は雲が広がり放射冷却は抑えられるため、あす5日のあさは