深海魚の利用を進めている「かごしま深海魚研究会」が、地域活性化の優良事例として国から選ばれました。 会のメンバーらが鹿児島市の下鶴市長を訪れ、報告しました。 表敬訪問したのは、「かごしま深海魚研究会」のメンバーら3人です。 農水省などは、農林水産資源を生かした地域活性化や所得向上に取り組む個人や団体を「ディスカバー農山漁村の宝」アワードの優良事例として選んでいます。かごし