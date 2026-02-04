今日4日は「立春」です。暦の上では春の始まりとなりますが、ちょうど暦に合わせたかのように日本海側の雪もおさまり、日差しにほっとできる陽気となっています。明日5日はさらに気温が上昇しますが、暖かさは束の間です。土日は全国的に真冬の寒さに逆戻りするでしょう。今日4日「立春」は春先の暖かさの所も今日4日(水)は「立春」です。暦の上では春の始まりとなりますが、ちょうど暦に合わせたかのように日本海側の雪もおさまり