NZドル、対ドルで上値の重い展開続く、朝の失業率悪化を受けて＝東京為替 朝に発表されたNZ第４四半期雇用統計で失業率が予想外の悪化を見せたことでNZドルは軟調な地合いとなっている。０．６０６０台で発表を迎え、０．６０４０近くまで急落。その後も戻りが鈍く０．６０３０を付ける動きとなった。対円では円安の勢いが勝っているが、他のクロス円に比べると上昇の勢いが弱い。 NZDUSD 0.6033NZDJPY 94.30