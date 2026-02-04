4日午前、山形県新庄市の中心部にある住宅で火事が発生しました。この火事によるけが人も出ています。4日午前10時ごろ、新庄市小田島町の住宅で「ストーブから火が上がった」とこの家に住む60代の男性から110番通報がありました。警察と消防によりますと、この火事で、家主の60代の男性が右足に軽いけがをしたということです。現場は、新庄市役所から西に300メートルほど離れた商店や住宅が密集する中心市街地の一角で