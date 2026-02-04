山形県寒河江市で3日昨夜、道の駅チェリーランドさがえの敷地内にあるトルコ館で、煙突などが焼ける火事がありました。けが人はいませんでした。3日午後9時前、寒河江市八鍬の道の駅チェリーランドさがえの敷地内にあるトルコ館から出火する火事がありました。駆け付けた消防が消火にあたり火はおよそ3時間半後に消し止められました。けが人はいませんでした。警察の調べによりますと、天井と壁の一部が焼けたというこ