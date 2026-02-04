春の風が厚い氷を解かし始める様子を表す壁紙。（北京＝新華社配信）【新華社北京2月4日】立春は二十四節気の最初の節気であり、春の到来を告げる節目とされる。この頃になると、氷や雪は次第にゆるみ、大地は徐々にぬくもりを取り戻していく。越冬していた虫たちも静かに目覚め、活動の兆しを見せ始める。河川や湖では、魚の群れが氷の下を行き交い、生命の動きが水中にも感じられるようになる。立春の頃はなお寒気が残るもの