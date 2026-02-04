スピードスケートの佐藤綾乃選手が日本時間4日、ミラノ・コルティナ五輪の試合会場で練習を行い氷の感覚や会場の雰囲気を確認しながら調整練習を行いました。3大会連続のオリンピック出場となる佐藤選手は今大会、パシュート、マススタート、1500メートルに出場。リンクの感触について「思ってるよりも音がするとか、ポコポコガタガタ音がするというのはそんなに感じなかったので、すごくポジティブにとらえることが出来る。すごく