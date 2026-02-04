ロッテの早坂響投手と坂井遼投手が3日、社会貢献プロジェクト「MARINESLINKS」の活動の一環として「石垣市青少年センター」を訪問し、児童・生徒13人を対象に、野球体験や質問コーナー、記念撮影などを実施して交流を深めた。早坂は「施設の方から『今日は子どもたちのテンションがいつもより何倍も高かった』と聞き、今日の時間を子どもたちが楽しんでくれていたのであれば、とてもうれしく思います。今日出会った子どもた