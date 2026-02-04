「ＤｅＮＡ春季キャンプ」（４日、宜野湾）ＤｅＮＡ・相川亮二監督（４９）が、自らブルペンに入り、捕手として山崎康晃投手（３３）の球を受けた。力のこもった約４０球に、指揮官は「いいボールだ！」などと鼓舞。この日朝、グラウンドで「オレが受けるから気合入れてこいよ」と声を掛けられたという山崎は、「僕はずっとリリーバーでブルペンを守ってきましたけど、ここまで緊張するかっていうぐらい緊張しました」と明か