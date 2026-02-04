衆院選の投開票日が近づいていますが、北海道では“もう一つの総選挙”が始まっています。「ホタテ養殖発祥の地」とも呼ばれる北海道・豊浦町。漁業が盛んな豊浦町で、いま行われているのが衆院選の「解散」と「海産」をかけたその名も「海産総選挙」。町の水産物ナンバーワンを決める戦いで、水産物のPRを目的に毎回、衆議院の「解散」にあわせて開催されていて、今回が4回目だそうです。立候補者を見てみると、現在3連覇中の絶対