今回は、男尊女卑な父親と弟に復讐したエピソードを紹介します。結婚式のスピーチで…「父親が一番偉く、その次に弟、そして母、私という順番の、男尊女卑がひどい家庭で育った私。父親だけじゃなく、弟まで私に偉そうな態度で、本当に嫌で仕方ありませんでした。家から一刻も早く出たくて、高校卒業後に上京し就職しました。そして、職場で父親や弟とは真逆の素敵で優しい男性と出会い、結婚。結婚式には父親も弟も呼びたくなかっ