2月4日（現地時間3日、日付は以下同）。ロサンゼルス・クリッパーズがジェームズ・ハーデンをトレードし、クリーブランド・キャバリアーズからダリアス・ガーランドとドラフト2巡目指名権を獲得することに合意したと『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じた。 今シーズンのクリッパーズは、序盤でウェスタン・カンファレンス下位の6勝21敗と苦戦。それでも、カ