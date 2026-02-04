日銀は４日、国債買いオペを実施。応札倍率は「残存期間１年以下」が３．４５倍、「同１年超３年以下」が２．１８倍、「同３年超５年以下」が２．７４倍、「同１０年超２５年以下」が４．０２倍となった。 出所：MINKABU PRESS