ヒロセ電機が大幅続伸している。３日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせて、通期業績予想を修正した。売上高予想を前回予想の２０００億円から２０５０億円（前期比８．２％増）、営業利益予想を４００億円から４１０億円（同３．９％減）、最終利益予想を３００億円から３０５億円（同７．７％減）に引き上げており、減益幅が従来の想定よりも縮小する見通しを示したことを好