アルイテハドがMFエンゴロ・カンテとの契約解除を発表。そして、フェネルバフチェがフランス代表MFの加入を発表した。23年6月にチェルシーからアルイテハドに3年契約で加入したカンテは、今夏に現行の契約が満了することもあり、移籍金400万ユーロ(約7億円)で今冬のフェネルバフチェ移籍が合意に達したと報じられていた。しかし、アルイテハド側の事務的なミスによって取引は破談。フェネルバフチェからアルイテハドへの加入が