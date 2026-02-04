手を伸ばしているチワワ（⇒次へ）【画像を見る】と、とど…とどかない…！スーパーマンになったチワワ椅子の上で必死に手を伸ばすチワワの姿が、Instagramで23.4万いいねがつき話題になっています。「必死すぎる」「可愛すぎ」とコメント欄も盛り上がっています。果たして、お目当てのチーズに手は届いたのでしょうか？■あと少し届かないスーパーマン話題になったのは、チョコタンチワワのココさん（@coco_channel0102）の投稿で