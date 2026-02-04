きょうは暦の上で春の始まり、立春です。 【写真を見る】立春にしぼられる特別な日本酒春の訪れを祝う縁起物「立春朝搾り」の出荷作業（山形・寒河江市） 寒河江市にある酒蔵では春の訪れを告げる新酒「立春朝搾り」の出荷作業が行われました。 澄んだ香りが立ち上る、しぼりたての日本酒。春の訪れを祝う縁起物、立春朝搾りです。 まだ外が薄暗い早朝。屋根に雪が残る寒河江市の千代寿虎屋では蔵人たちが静かに作業を進め