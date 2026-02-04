【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ちゃんみなのOfficial YouTubeチャンネル上でのコンテンツ総再生回数が10億回を突破。新曲「FLIP FLAP」が2月4日より配信開始となり、渋谷のポスタージャックもスタートしている。 ■ちゃんみな、計7種類のポスターで渋谷をジャック 「FLIP FLAP」は、先日発表となったアルバム『LEGEND』からの第一弾先行配信楽曲。1月27日より放映がスタートしている“NURO”