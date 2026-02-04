旭化成 [東証Ｐ] が2月4日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比17.7％増の1796億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の2170億円→2290億円(前期は1934億円)に5.5％上方修正し、増益率が12.2％増→18.4％増に拡大し、7期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益