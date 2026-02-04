2月4日は『立春』です。柏崎市の酒蔵では、搾りたての生酒を瓶につめて出荷する『立春朝搾り』が行われました。 4日午前7時、柏崎市の原酒造では、もろみから搾られたばかりの日本酒の瓶詰めが行われました。立春の朝に搾った酒は縁起が良いとされていて、全国42の蔵元が参加。原酒造では四合瓶約5200本分を用意しました。 神事では、お酒を飲む人と酒造りに携わる人たちのこの1年の幸福を祈願しました。 ■原酒造 原吉隆