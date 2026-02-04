2日（月）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のPFUブルーキャッツ石川かほくは、2月7日（土）、8日（日）に行われる第15節ホームゲームで塩むすびをプレゼントすることをクラブ公式サイトで発表した。 本試合はとり野菜みそ BLUECATS ARENAで行われ、PFUは埼玉上尾メディックスと対戦する。今回はこの一戦で、来場者先着1,000人に塩むすびが配布されることが発表された。 塩むすびに使用