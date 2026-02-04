4日（水）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のVC長野トライデンツは、3月14日（土）、15日（日）にリクルートスタッフィング リック＆スー旭川体育館で行われる第17節ヴォレアス北海道戦で、アウェイバスツアーを開催することをクラブ公式サイトで発表した。 料金は税込145,000円で、募集人数は18名、最少催行人員は13名としている。なお、日程は3月13日（金）から16日（月）までの4日間で、